"محمد صلاح" حاضرًا في ختام المؤتمر الدولي الثامن لدور وهيئات الإفتاء في العالم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تحدث الدكتور إبراهيم نجم، المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن "استراتيجية المحيط الأزرق"، التي وُجِدها في صفحات كتاب نشره عالِمٌ في جامعة هارفارد، تشكّل نقطة الانطلاق للنهوض بقادة اليوم وغدٍ.

واستعرض نجم في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الثامن للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، خمسة محاور من كتاب استراتيجية المحيط الأزرق وهي الإدارة أو ضرورة وجود قيادة رشيدة والمحور الثاني رأس المال البشري والاستثمار فيه وثالث محور هو الإنتاجية المتحصلة والمحور الرابع هو شركاء النجاح والمحور الخامس دائرة التأثير وهو مهم لأن الإنتاجية تتطلب دوائر التأثير وهذا كله ينطبق على استراتيجيات الإدارة الحكيمة للرئيس السيسي، ولإدارة فضيلة المفتي داخل الدار والأمانة العامة.

واستدل بكلمة محمد صلاح لاعب نادي ليفربول حول فلسطين، مؤكدًا أن هذه الكلمات التي جذبت مئات الملايين في ساعات تجعلنا ندرك أهمية دائرة التأثير والمساهمة الجماعية، مؤكدًا أنه يجب أن نكون واثقين أن الجهود الصغيرة التي نبذلها جميعًا عظيمة ونافعة.

وأكد أننا لن نصل بمفردنا بل سنحتاج إلى شركاء مخلصين وملهمين. هؤلاء الشركاء هم من يمنحوننا الدعم والتحفيز الذي نحتاج إليه للوصول إلى القمة، وهؤلاء هم المشاركون والداعمون.

وأكد أن الإنسان يحتاج إلى دوائر تأثير قوية لتحقيق النجاح. هذه الدوائر تمثلها الجهود المشتركة والتعاون بين الأفراد والمؤسسات لذلك، نجد أنفسنا هنا، في هذا المكان المبارك، نرى معًا كيف يمكن لفعاليات مثل مؤتمر الإفتاء الثامن العالمي أن تحقق تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا على المجتمعات.