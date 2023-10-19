"العمل": نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب مدارس ببورسعيد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، تنظيم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، ندوة للتوعية بمدرسة بورفؤاد الإعدادية بنين، حول مفهوم السلامة والصحة المهنية وكيف يعتبرها الإنسان أسلوب حياة، ويتبع تعليماتها في كل مكان في المنزل والشارع والمدرسة، وما هي الاحتياطات اللازم إتباعها لتفادي أية مخاطر للطلاب بالمدرسة.

وقالت العمل، في بيان الخميس، إنه جري استعراض فيديو توعوي يحتوي على صور توضح المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الطفل، وكيف يتخذ احتياطاته ليؤمن نفسه؛ تنفيذًا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل.

من جانبه، أوضح عبد الونيس عبد الله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن الندوة تضمنت تفاعل الطلاب مع الصور المعروضة وإبداء التعليقات حولها، والحديث حول مخاطر الجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر والموبايلات.

وتابع مدير مديرية العمل ببورسعيد، أنه جرى خلال فعاليات الندوة حوارات ومناقشات بين المحاضرين و الطلاب، لتوضيح بعض المفاهيم التي تم التعرف عليها من وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكيد أن السلامة منهج حياة وأهمية تطبيق مفهوم السلامة للشباب الواعد لمستقبل مصر؛ للحفاظ على جميع الأفراد من مخاطر البيئة المحيطة.

وألقت الندوة الكيميائية، عبير أبو زيد، مدير مكتب السلامة ببورفؤاد، ونجلاء البسيوني، أخصائي السلامة بمكتب بورفؤاد، وتحت إشراف إيمان مسعد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ونجلاء الباز، مدير المدرسة.