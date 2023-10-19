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"العمل": تنظيم ندوة للتوعية بصحة المرأة والتربية الإيجابية للأبناء

08:17 م الخميس 19 أكتوبر 2023

وزارة العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة للتوعية حول الصحة الإنجابية للمرأة ووسائل تنظيم الأسرة، من خلال إدارة شئون المرأة ووحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، بمقر مركز التدريب المهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة الشرابية سابقاً، بحضور عدد من المتدربات داخل المركز على المهن التي يجرى التدريب عليها خلال الفترة الحالية، ضمن برامج التدريب المهني التي توفرها المديرية بالمجان للشباب من الجنسين؛ لتأهيلهم لدخول سوق العمل.

من جانبه، أوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، وفق بيان الخميس، أن الندوة تناولت موضوعات عديدة تدور حول، صحة المرأة وتنظيم الأسرة، ووسائل تنظيم الاسرة، وأهمية الرضاعة الطبيعية للمرأة والطفل، والتربية الإيجابية للأبناء، وتوفير المشورة اللازمة للرجال لتنظيم الاسرة أسوة بالنساء؛ تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر واستراتيجيتها 2030.

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