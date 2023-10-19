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BBC

31 دولة و3 منظمات دولية تؤكد حضورها قمة القاهرة للسلام

07:49 م الخميس 19 أكتوبر 2023

قمة القاهرة للسلام

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(مصراوي):

قالت قناة القاهرة الإخبارية، أن 31 دولة و3 منظمات دولية أعلنت حضورها قمة القاهرة للسلام المقرر لها السبت المقبل.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد أكد أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار مؤكدا على أنّ دخول المساعدات إلى غزة يجب أن يكون بشكل دائم دون انقطاع.

وأشاد سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، بدور الأمم المتحدة في عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

سوق مصراوى

قمة القاهرة للسلام مصر القضية الفلسطينية قناة القاهرة الإخبارية سامح شكري الأمين العام للأمم المتحدة

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