لجنة القيد بـ"الصحفيين" تعلن أسماء المنتقلين إلى جدول المشتغلين

وقفة تضامنية لطلاب جامعة حلوان احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي بغزة

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، اليوم الخميس، أسماء الصحفيين المتقدمين للنقل إلى جدول المشتغلين.

وتقدم للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين 107 عضوًا من بعض الجرائد الحزبية والمستقلة.

وتقدم من جريدة الدستور 24 عضوًا ووافقت اللجنة على 17 عضوًا وتأجيل 7 أعضاء، ووافقت على 11 عضوًا من جريدة الوطن.

وكانت لجنة القيد برئاسة الكاتب الصحفي هشام يونس، وعضوية أيمن عبدالمجيد وحسين الزناتي، قد قررت انعقاد الجلسة خلال أيام 29، و30، و31 يوليو الماضي.