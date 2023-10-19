نائبة: المقاومة حق مشروع للفلسطينيين نحييهم عليه

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري يساند ويدعم الشعب الفلسطيني في كل ما يتعرض له من انتهاكات، قائلة: نعزي أنفسنا في شهدائنا وفي مصابهم الذي هو مصابنا.

وأكدت فاطمة سليم، في كلمتها بالجلسة العامة الطارئة بمجلس النواب اليوم الخميس، حق المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن حق الفلسطينين، موضحة أنه لا يجب أن يعاقب عليه.

وشددت على أن ما يقوم به الاحتلال من عدوان وانتهاكات، مخالف لكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وتابعت: حق المقاومة هو حق مشروع ولا يجب أن نطلق عليه إرهاب، بل نحييهم على دورهم في المقاومة.

وأضافت: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لا يتحمله أحد، فنحن نعرف صعوبة الأمر ونرفض تهجيرهم، وندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير، ونفوضه في الدفاع عن الأمن القومي ونعرف أنه قادر على حماية البلاد.