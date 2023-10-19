إعلان

BBC

شيخ الأزهر: زيارتي للعراق مطلع ٢٠٢٤ ستركز على تعزيز التقارب الإسلامي

05:12 م الخميس 19 أكتوبر 2023

الدكتور أحمد الطيب يستقبل الدكتور مشعان محيى علوان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخميس، بالمشيخة، الدكتور مشعان محيى علوان، رئيس الوقف السني العراقي، والوفد المرافق له، بحضور أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير العراق بالقاهرة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن العراق هو بلد عزيز على كل عربي ومسلم، وأن الأزهر يعتز بعلاقاته التاريخية مع العراق، مشيرًا إلى أن زيارته للعراق في شهر يناير العام المقبل، ستركز على تعزيز التقارب بين كل مدارس الفكر الإسلامي، وبخاصة السنة والشيعة، وسوف نبذل قصارى جهدنا لتعزيز التقارب بين علماء الأزهر وعلماء العراق، من خلال إعداد خطة دورية لتبادل العلماء والباحثين والطلاب، وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي في مختلف العلوم الإسلامية.

من جانبه قال رئيس الوفد السني العراقي، إننا نعتز بفضيلة الإمام الأكبر -الشخصية الإسلامية الأبرز حول العالم- معربًا عن سعادته لتواجده والوفد المرافق له في رحاب الأزهر الشريف، وتقدير العراقيين لمواقف الأزهر الشريف تجاه مختلف قضايا الأمة الإسلامية، وبخاصة تجاه القضية الفلسطينية، وأن هذه الموقف تعكس تطلعات الرأي العام العربي والإسلامي.

IMG-20231019-WA0129

سوق مصراوى

الدكتور أحمد الطيب الدكتور مشعان محيى علوان رئيس الوقف السني العراقي سفير العراق بالقاهرة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نائبة: المقاومة حق مشروع للفلسطينيين نحييهم عليه
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market