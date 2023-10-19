"التربية بالحب".. ندوة أون لاين في مكتبة مصر الجديدة للطفل غدا

كتب- محمد شاكر:

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل ندوة بعنوان "التربية بالحب"، أون لاين عبر منصة زوم في الساعة الثانية ظهر الجمعة.

الندوة موجهة لأولياء الأمور، وتهدف إلى تزويد الآباء بأدوات واستراتيجيات لتربية أبنائهم بالحب والحزم معا، لتقوية علاقتهم بأطفالهم والاستمتاع بأكبر وقت ممكن أثناء التربية.

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة: دائما ما يكون صوب أعيننا الأطفال والنشء ونحرص على أن نقدم لهم كل ما يخص حياتهم الصحية سواء الجسدية أو النفسية، مما نجعل منهم في المستقبل رجال أصحاء أسوياء صالحين لحمل رايات التقدم والتنمية.

وأشار إلى أن الندوة تحاضر فيها الدكتورة إيمان ممتاز، أخصائي العلاقات الأسرية وتتناول موضوع التربية بالحب كعامل أساسي لتربية الأطفال فالطفل يحتاج إلى شخص يحبه من دون شروط، يحمّسه ويشجعه ويمنحه القوة.

ولفت إلى أن الندوة يدور محاورها حول عدد من العناصر في مقدمتها كيف تكون التربية بالحب المقترنة بالشدة والحزم؟، وما هي أدوات التربية الإيجابية؟، وكيف تربي طفلا متميزا؟، وهل يشعر الطفل بالحب؟.