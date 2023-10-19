"العلوم الصحية" تشارك اتحاد عمال مصر في وقفة "نصرة فلسطين"

كتب- أحمد جمعة:

شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، في الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من أجل مناصرة فلسطين، والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الأبرياء في قطاع غزة، والجرائم الوحشية التي تتعمدها إسرائيل، واستهداف المدنيين والمنشآت الصحية، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف جراء هذه الانتهاكات.

نظمت الوقفة الاحتجاجية اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، أمام النقابة العامة وكذلك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وشارك فيها كافة النقابات العامة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعلوم الصحية.

وردد المشاركين في الاحتجاجات، هتافات منها "فلسطين يا فلسطين احنا معاكو ليوم الدين" و "افتحوا لنا الحدود.. كل المصريين جنود عايزين ناكل اليهود" و "جاهزين ناكل اليهود".

وأكدت النقابة العامة للعلوم الصحية، على رفضها الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأن ما يحدث هو جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، مطالبة المجتمع الدولي لمساندة الشعب الفلسطيني، ومشيرة إلى أن دعا تدعم كافة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل القضية ورأب الصدع في الأحداث الأخيرة، ومشددة على الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية، وحلها على أرضها وليس على حساب أي من دول الجوار.