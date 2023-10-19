رئيس "خارجية النواب": سيناء خط أحمر ومحاولات التهجير لن ترى النور

كتب- نشأت علي:

قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن اجتماع النواب اليوم يأتي في توقيت مهم.

ووجه "درويش" التحية إلى الشعب الفلسطيني المناضل المكافح الذي يصر على إقامة دولته على أرضه.

وأضاف خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، أن الأمن القومي المصري وسيناء خط أحمر، وما يدور في بعض المحافل الدولية هي محاولات لن ترى النور.

وأكد أن هناك تنسيقًا وضغطًا كبيرًا للغاية في اتجاه مخططات التهجير المرفوضة بشكل قاطع، والكل يتشدق بأن تلك حلول مؤقتة، مشددا على أن ذلك لا يجب أن يتم على حساب الدولة المصرية.

وتابع: مجلس النواب المصري بكل مكوناته واتجاهاته، نقف خلف الرئيس السيسي لأن المؤامرة كبرى، وهناك 105 ملايين مصري على الاستعداد التام للتضحية بأنفسهم للحفاظ على هذا البلد الكريم.