البوارج الأمريكية تتحرك.. مصطفى بكري: المخطط الدائر حاليًا أكبر من غزة

كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفى بكري، إن المخطط الدائر حاليًا أكبر من غزة، وإلا فلماذا يأتي الأمريكان والألمان والإيطاليين ببوارجهم العسكرية قبالة ساحل غزة؟.

وأضاف "بكري" أن القضية هي قناة بن جوريون التي تنطلق من إيلات إلى غزة، وتنتهي في غضون 3 سنوات، بتكلفة 6 مليارات دولار سنويا للإضرار بقناة السويس، كمشروع مقابل لطريق الحرير، وأن المخطط هو تفريغ غزة بكل وضوح.

وتابع مصطفى بكري، خلال الجلسة الطارئة مجلس النواب، اليوم الخميس، أن الغزو البري سيكون في غضون أيام قليلة، متابعًا: هم يدركون ضرورة تلك الخطوة للتخلص من حماس، لذا فإن هناك رسالة واجبة للأمة العربية، حانت اللحظة الحاسمة، لدينا أوراق ضغط في مقدمتها النفط، لو فعلنا ذلك لعرف هؤلاء الذين يذكروننا بأيام غياب الحضارات، فهم حيوانات بشرية، هم الغرب والأمريكان.

وأضاف: يجب إلغاء اتفاقية كامب ديفيد وكل الاتفاقيات التي من شأنها استمرار السلام مع تلك الدول التي تريد الإضرار بمصر.

وأكد مصطفى بكري: هناك رسالة للقائد الأعلى، الرجل الذي تحمل الكثير، حيث تطاول عليه الخونة وتسائلوا: لماذا تنفق الأموال في المشروعات الاستراتيجية والتسليح؟، الآن يلتف الشعب المصري بنسبة 99% خلف الرئيس السيسي، وعلينا مواصلة حالة التأييد الحتمية للرئيس السيسي في تلك الظروف.

واختتم: نفوض الرئيس السيسي لحماية أمن مصر والأمة العربية، كل مصر انتفضت، كل شباب مصر في الشوارع معك، فمصر لا تنحني إلا لبارئها.