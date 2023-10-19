عمرو درويش: الأمن القومي المصري خط أحمر

كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب، إن الأمن القومي المصري خط أحمر.

وأضاف "درويش" أن التنسيقية تُحيي نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، تأييد موقف الدولة المصرية واصطفافها خلف القيادة السياسية.

وواصل: نفوض الرئيس السيسي في كل الإجراءات والتدابير لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

ودعا تكل نواب تنسيقية الأحزاب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الموقف المصري والحفاظ على الأمن القومي المصري.