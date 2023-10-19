القصبي: إسرائيل عمل شيطاني في أرض عربية فلسطينية طاهرة

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبد الهادي القصبي، إن الاحتلال الإسرائيلي باطل والاغتصاب باطل والتهجير والتجويع وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والمصابين باطل.

وأضاف "القصبي" في كلمته بالجلسة الطارئة لمجلس النواب لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: الحق أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب يعاقب عليها القانون تتنافى مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية.

وأوضح أن إسرائيل زُرعت عملا شيطانيًا في أرض عربية فلسطينية طاهرة خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما.

ووجه رسالة للدول التي دعمت الاحتلال وجرت للفوضى والخراب والدمار، قائلًا: لقد سقط القناع ليكشف عن وجوهكم القبيحة.

كما وجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: كنت القائد الذي عبر عن إرادة الشعوب العربية الشقيقة بكل عزة وقوة، ونحن معك نؤيدك وندعمك بل نفوضك في اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن حقوق شعب فلسطين وأمن مصر القومي والله معك وينصرك ويحفظ مصر".