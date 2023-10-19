"ست.. قصة إله".. أسلوب جديد للرواية يُعيد روح ألف ليلة وليلة

كتب- أحمد جمعة:

صدرت حديثا عن مؤسسة دار الهلال، رواية «ست.. قصة إله»، للكاتب الصحفي أحمد عسكر نائب رئيس تحرير مجلة المصور.

يمكن تصنيف الرواية كنوع من الفانتازيا التاريخية تدور أحداثها في حقبة زمنية سحيقة من تاريخ مصر تتجاوز الـ 30 ألف عام قبل الميلاد فيما عرف أثريا باسم الزمن الأول أو عصر الآلهة.

وقال الكاتب الصحفي أحمد عسكر، إن الرواية هي العمل الأول له حيث تسرد الرواية أحداث شيقة يمر بها "ست" أمير مصر المحارب بين النشأة والعاطفة والقتال والفقد، عبر رحلة ممتعة قوامها 134 صفحة كتبت بأسلوب قصصي فريد مطعم بحوار منظوم يجعل الرواية أقرب إلى المسرحية الشعرية أو ألف ليلة وليلة.

وأضاف «عسكر» أن الرواية تعتمد على شخصيات تاريخية ونظريات علمية حديثة تؤكد قدم الحضارة المصرية إلى ما قبل عصر الأسرات بآلاف السنين وامتلاك المصريين الأول لعلوم كونية مفقودة مكنتهم من تسخير طاقات عدة، بالإضافة إلى إيمانهم بخالق واحد وببعثهم إليه في الحياة الأخرى بما توارثوا من عقيدة ومعرفة.