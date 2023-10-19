مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": زعماء 11 دولة أكدوا حضورهم لـ"قمة السلام"

القاهرة - مصراوي:

كشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، عن مشاركة واسعة لقمة مصر الدولية للسلام، والتي تعقد في العاصمة الإدارية، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت المصادر إنه تأكد حضور زعماء كل من: قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى سكرتير الأمم المتحدة.

وتنطلق السبت أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023 ، في العاصمة الإدارية، لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاءت الجهود المصرية انطلاقًا من دورها تجاه القضية الفلسطينية، حيث بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتصالات موسعة مع العديد من القادة على مستوى العالم الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد.