النائب هشام الحصري: الشعب قادر على ارتداء الأفرول لحماية الأمن القومي

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تفويضه نيابة عن الشعب المصري وأعضاء مجلس النواب، للرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ ما يراه من إجراءات لازمة دفاعًا عن الأرض والأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة الطارئة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال "الحصري" إن المشاهد المستمرة للاعتداءات الوحشية على الأطفال والنساء وجميع المدنيين الفلسطينيين، أصبحت متكررة، وتدمي قلوبنا.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن الشعب المصري قادر على ارتداء "أفروله" والدفاع عن الأمن القومي المصري.

وتابع: نؤكد رفضنا التام لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين، وعندكم صحراء النقب، مؤكدا ضرورة وجود ممرات آمنة لوصول المساعدات للفلسطينيين.

وشدد على ضرورة انتهاء هذه الحرب الوحشية والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وأن تكون هناك رؤية وموقفًا من الكيانات الدولية لوقف تلك المجازر.