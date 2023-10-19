بالوشاح والشال.. أعضاء مجلس النواب يؤكدون دعم القضية الفلسطينية
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كتب- نشأت علي:
ارتدى عدد من أعضاء مجلس النواب، وشاح علم فلسطين، والشال الفلسطيني، إعلانا لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة للمجلس اليوم الميس، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.
وأكد أحمد سعد الدين، أنه كان من المفترض أن يترأس المستشار حنفي جبالي، أعمال الجلسة، إلا أن ظروف مشاركته في مؤتمر بالعراق، أخرت وصوله.
وأعلن وكيل مجلس النواب، أن أعضاء المجلس، يؤيدون الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم فلسطين، والحفاظ على الأمن القومي المصري.
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