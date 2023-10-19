إطلاق ميثاق شرف الفتوى.. بدء فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء العالمي

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت قبل قليل، فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الثامن للإفتاء، الذي عقدته دار الإفتاء المصرية على مدار يومين تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء المؤتمر تحت عنوان: "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، وبحضور علماء ووزراء ومفتين من 100 دولة وبمشاركة أممية واسعة.

ويُلقي كلمة الأمم المتحدة ميجيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الممثل السامي لحوار الحضارات، وتلقي كلمة المفوضية الأوروبية ماريون لاليس، منسقة مكافحة كراهية المسلمين في المفوضية الأوروبية ببروكسل.

وتدور نقاشات جلسات المؤتمر حول 3 محاور، المحور الأول يتضمن تحديات الألفية الثالثة تحديد المناطات وبناء طرائق المواجهة، والثاني يدور حول الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية، والثالث يناقش الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني.

وسيتم خلال الجلسة الختامية إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات المهمة، منها الْمَعْلَمَة الِمْصَرِيَّة لِلْعُلُومِ الْإِفْتَائِيَّةِ لتصل إلى 90 مجلدًا، وإِصْدَار مِيثَاقِ شَرَفٍ لِدُورِ الْفَتْوَى فِي مُوَاجَهَةِ تَحَدِّيَاتِ الْأَلْفِيَّةِ الثَّالِثَةِ، وأيضًا إطلاق بوابةI Fatwa.org ، وإعلان الفائز بجَائِزَة الْإِمَامِ الْقَرَافِيِّ، والعديد من المشروعات الأخرى كإِنْشَاء مَرْكَزِ اسْتِشْرَافِ الْمُسْتَقْبَلِ الْإفْتَائِيِّ، والْإِعْلَان عَنْ مُنْتَدَى الْعُلَمَاءِ الْمُخْتَصِّينَ بِقَضَايَا الْأَقَلِّيَّاتِ الْمُسْلِمَةِ وَفَتَاوِيهَا، وغيرها من المبادرات والمشروعات.