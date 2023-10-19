"الصحفيين" توافق على تشكيل 8 لجان فرعية بالمحافظات

كتب- إسلام لطفي

وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين على تشكيل 8 لجان نقابية فرعية في المحافظات التي يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين عضوًا، ويزيد على 15 عضوًا تفعيلًا لنص المادة 61 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.

وأعلن خالد البلشي، أن مجلس النقابة سيوجه الدعوة خلال الأيام القادمة لرؤساء وأعضاء اللجان النقابية الفرعية بالمحافظات التي تم الانتهاء من تشكيلها لوضع خريطة عمل تلك اللجان بما يتوافق مع قانون النقابة واللائحة الداخلية.

وصرح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة بأن المجلس سيواصل خلال الفترة القادمة إعادة فحص الطلبات والكشوف المقدمة للنقابة من بعض المحافظات الأخرى.

وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات تم بالتوافق بين الزملاء فى بعض المحافظات، وبالاختيار الحر المباشر فى المحافظات الأخرى، وجاء على النحو التالي:

محافظة قنا

- أحمد الأفيوني "الأسبوع" رئيسًا.

- عبد المنعم الأمير "الجمهورية" عضوًا.

- عبد الرحمن أبو زكير "الجمهورية" عضوًا.

محافظة سوهاج

- خالد حسن على سليمان "الأخبار" رئيسًا.

- محمد عبد المجيد "الشروق" عضوًا.

- نيفين مصطفى "الأهرام" عضوًا.

محافظة أسيوط

- وائل سمير عبد الرحيم "الأهرام" رئيسًا.

- يونس درويش "الشروق" عضوًا.

- هيثم البدرى "اليوم السابع" عضوًا.

محافظة المنيا

- حجاج الحسيني "الأهرام" رئيسًا.

- عبد الرحمن بدوي "العربي" عضوًا.

- علا الحيني "روزاليوسف" عضوًا.

محافظة المنوفية

- أسامة الملاح "وكالة أنباء الشرق الأوسط" رئيسًا.

- إسراء قنديل "الأهرام" عضوًا.

- محمد الصعيدي "أخبار اليوم" عضوًا.

محافظة الغربية

- ناصر أبو طاحون "العربي" رئيسًا.

- غريب الدماطي "العربي" عضوًا.

- مصطفى الشرقاوي "دار الهلال" عضوًا.

محافظة الدقهلية

- حازم نصر "الأخبار" رئيسًا.

- هشام لطفي "العربي" عضوًا.

- إيهاب نظيم "الجمهورية" عضوًا.

محافظة الشرقية

- روح الفؤاد محمد "الجمهورية" رئيسًا.

- عبد العاطي محمد عبد العاطي "الجمهورية " عضوًا.

- حمدى محمد عبد العظيم "اليوم السابع" عضوًا.

وأكد جمال عبد الرحيم، أن مجلس النقابة كان قد وافق في اجتماعه بتاريخ الأول من مايو الماضى على إصدار ضوابط، ومعايير اللجان النقابية بالمحافظات استنادًا للقانون 76 لسنة 1970، واللائحة الداخلية للنقابة وتتضمن الآتي:

- لمجلس النقابة أن يقرر تشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات التي يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين، ويزيد على خمسة عشر، ولا يجوز تشكيل أو قيام نقابات فرعية أو لجان لنقابة الصحفيين إلا بموافقة مجلس النقابة.

- تختص اللجنة بالشئون النقابية على المستوى المحلى فقط، وكذلك المهام التي تُطلب إليها من مجلس النقابة العامة فى دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسئولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة، وعلى اللجنة الفرعية أن توافي مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها، وقراراتها كاملة قبل مضي أسبوع على صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، ويُستثنى من ذلك القرارات، التي لها صفة عاجلة، يكتفى فيها بتصديق نقيب الصحفيين.

- إذا اعترض مجلس النقابة على أي قرار أو إجراء للجنة الفرعية، فلا بد من اقتران هذا الاعتراض بأسبابه.

- تُبلغ النقابة العامة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين، المقيمين والمعتمدين من صحفهم في كل محافظة، على أن يتولى مجلس النقابة مراجعة الكشوف واعتمادها.

- تشكل اللجنة النقابية من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين)، والمرشح على مقعد رئيس اللجنة يجب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة 7 سنوات، وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.

- يشكل مجلس النقابة الهيكل الإداري للجان الفرعية كل عامين لكل الهيئة.

- يحظر عرض أي أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعى أو بأى صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها في المجلس سواء ما يتعلق منها بالشق المالي أو بنشاط اللجنة.

- يجوز لمجلس النقابة أن يقدم المساعدات المالية، إلى اللجنة الفرعية عند الضرورة على أن تصرف بذات القواعد المالية المطبقة بالنقابة العامة.

- تلتزم اللجان النقابية بالمسميات المنصوص عليها بتلك اللائحة، وهي "رئيس اللجنة النقابية"، و"عضو اللجنة النقابية"، ومَنْ يخالف ذلك يتخذ مجلس النقابة ضده الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة.