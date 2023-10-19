وكيل مجلس النواب: لا تنازل عن شبر من سيناء ولا تصفية للقضية الفلسطينية

كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن بيان المجلس بشأن مستجدات الأزمة الفلسطينية، يعبر عن الشارع المصري بالكامل.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة الطارئة لبحث تطورات الأوضاع الفلسطنينة، قائلا: كل كلمة من جميع المصريين بأنه لا تنازل ولا تهاون ولا تصفية للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن لا تنازل عن شبر من أرض سيناء، ولا تهاون في نضال الشعب الباسل، مؤكدا أننا أمام منعطف تاريخي.

وشدد وكيل مجلس النواب، على أن إسرائيل منذ أعوام لم تستطع السيطرة في ظل إصرار الشعب الفلسطيني على المقاومة.

ووجه "أبو العينين" رسالة للعالم، قائلا: أفيقوا لا حل إلا أن يرحل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى ما قام به الشعب المصري في كل ميادين مصر أمس وهو يصول ويجول ويرفض كل المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال وكيل البرلمان: تحية لكل قطرة دم أزهقت في سيناء الحبيبة، مشيرا إلى أن الـ 105 ملايين مصري يؤيدون الرئيس السيسي في دعم التراب المصري.

كما وجه محمد أبو العينين، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقوم به من جهود، معلنا تفويضه في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمن مصر القومي.