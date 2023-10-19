برلماني: قمة القاهرة للسلام دليل على دور مصر التاريخي تجاه فلسطين

كتب- سامح سيد:

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أهمية قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي القمة في إطار الاتصالات والتحركات المصرية على الساحة الدولية والتي تقودها مصر لحلحلة القضية الفلسطينية ووقف حدة التصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وقال "سليم" في بيان الخميس، إن الجهود الدولية المبذولة من مصر هدفها الرئيسي دعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقرار مصيره ووقف العدوان الغاشم الذي أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف حتى هذه اللحظة ولذلك كان إعلان مصر بتنظيم قمة القاهرة للسلام والمقرر انطلاقها السبت المقبل، حول القضية الفلسطينية والأوضاع الراهنة في غزة.

ووجه "سليم" تحية قلبية للرئيس السيسي على جهوده المكثفة على الساحة الدولية ونجاح مصر في قيادة المجتمع الدولي لإنهاء العدوان الاسرائيلي على غزة والتوصل إلى حل جذري للأزمة وفق مقررات الشرعية الدولية.

وتابع أن الرئيس السيسي نجح بشكل قاطع وخلال أيام قليلة في تحريك المجتمعات الدولية نحو سرعة الجلوس والتوافق حول سرعة وقف التصعيد العسكري في غزة والحفاظ على أرواح الأبرياء بعد التلبية الواسعة لعقد هذه القمة المهمة.

وأكد أن استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام تأتي انطلاقًا من دورها التاريخي والمحوري والرائد وعقيدتها الراسخة بأن قضية فلسطين تمثل قضية العرب الأولى وأن مصر كانت ولاتزال وستظل هي المدافع الأول ولن تتخلى عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأشار إلى أن حجم الاستجابات الدولية التي لاقتها دعوة الرئيس لعقد القمة بمثابة شهادة ثقة في رؤية مصر كونها تحمل مفاتيح حل الأزمة ودليل على نجاحها واستمرار دورها التاريخية والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة والقضية الفلسطينية.