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متحدث الرئاسة: قمة مصرية أردنية بالقاهرة اليوم

12:08 م الخميس 19 أكتوبر 2023

قمة مصرية أردنية ارشيفية

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كتب- محمد نصار:

تُعقد اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 قمة مصرية أردنية تستضيفها القاهرة.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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قمة مصرية أردنية القاهرة المستشار أحمد فهمي

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