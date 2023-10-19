متحدث الرئاسة: قمة مصرية أردنية بالقاهرة اليوم
كتب- محمد نصار:
تُعقد اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 قمة مصرية أردنية تستضيفها القاهرة.
صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
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