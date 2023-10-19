الصحة: دورات تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات الأمراض الصدرية

كتب- أحمد جمعة:

نظمت وزارة الصحة والسكان، عدة دورات تدريبية لتطوير مهارات ورفع كفاءة الفرق الطبية في مستشفيات الأمراض الصدرية التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، خلال الفترة من أول شهر يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تدريب 100 طبيب من مستشفيات الأمراض الصدرية على الأشعة الصدرية سواء الأشعة السينية أو المقطعية أو الأشعة التليفزيونية على الصدر واستخدام الذكاء الإصطناعي في قراءة أشعة الصدر، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأشعة وبحضور خبراء وأساتذة الأشعة التشخيصية بجامعتي القاهرة وعين شمس.

وأضاف "عبد الغفار" في بيان اليوم، أن التدريب شمل أطباء بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنوفية - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنيا - الفيوم - بني سويف - أسيوط )، موضحًا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفيات وتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى للمواطنين بالمحافظات.

وأشار إلى تدريب 44 من الأطباء بمستشفيات ووحدات الأمراض الصدرية على أساسيات مناظير الشعب الهوائية، وقام بالتدريب نخبة من أساتذة الأمراض الصدرية بقسم الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس، مضيفا أنه تم تدريب 50 طبيبًا بمستشفيات ووحدات الأمراض الصدرية على أساسيات الطب الرئوي، بمشاركة نخبة من أساتذة الأمراض الصدرية بقسم الصدر بكلية الطب بجامعة المنصورة.

وقال "عبد الغفار" إنه ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مهارات الإدارة لمديري المستشفيات فقد تم تدريب 29 من مديري مستشفيات الأمراض الصدرية على أساليب الإدارة ومواجهة الأزمات، لافتا إلى تدريب 24 من الصيادلة العاملين بمستشفيات الصدر على إدارة الأدوية والمشتريات الخاصة بالأمراض المعدية، وذلك بمقر البرنامج القومي لمكافحة الدرن بمحافظة القاهرة.

ومن جانبه قال الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إنه في إطار دور الوزارة "البرنامج القومى لمكافحة الدرن" في رفع كفاءة الفريق الطبي والتعريف بكل ما تم تحديثه في اكتشاف وتشخيص وعلاج مرض الدرن، تم تدريب 48 طبيبا بمستشفيات ووحدات الأمراض الصدرية على الدليل الإرشادي الإكلينيكي المصري لمكافحة الدرن.

وذكر "أمين" أنه تم تدريب 42 من الأطباء في تخصصات (الصدر – الحميات – الرعاية المركزة – الباطنة) من مختلف المستشفيات العامة والنوعية على كيفية التعامل مع حالات الالتهاب الرئوي الشديدة والتي تحتاج إلى دخول الرعاية المركزة، حيث قام بالتدريب نخبة من أساتذة الرعاية المركزة والتخدير والأمراض المعدية بكلية الطب جامعة القاهرة (قصر العيني).

ولفت "أمين" إلى تدريب 51 ممرضة من أطقم التمريض على طرق اكتشاف وتشخيص وعلاج الأمراض المعدية، وقام بالتدريب أطباء البرنامج القومي لمكافحة الدرن، وذلك في إطار تطوير أداء فرق التمريض بمستشفيات ووحدات الأمراض الصدرية التابعة لوزارة الصحة والسكان.