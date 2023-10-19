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ننشر أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الإستهلاكية

09:32 ص الخميس 19 أكتوبر 2023

الخضراوات والفاكهة

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كتب- محمد سامي:

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر مصراوي قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، والتي جاءت كالتالي:

-الطماطم بـ 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 20 جنيها.

‏-البصل الأحمر و الأبيض بـ 27 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ13 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الجزر 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الخيار 13 جنيه.

-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدي بـ 18 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 18 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 28.5 جنيه.

-جوافه بـ 15 جنيه.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالي بـ30 جنيها.

- الموز البلدى 15 جنيها.

سوق مصراوى

الخضراوات والفاكهة أسعار الخضراوات والفاكهة المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين

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