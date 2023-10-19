لو مسافر.. تعرف على أقصي ارتفاع تطير عليه الطائرة في السماء

كتب- محمد عبيد:

"وسوف تطير الطائرة على ارتفاع وقدره …".. عبارة تسمعها من قائد الرحلة قبل الإقلاع من المطار، وبذلك يجيب الطيار على أسئلة تدور داخل كثير من المسافرين قبل الإقلاع، وهل يطير قائد الرحلة وفقًا لارتفاع معين متفق عليه أم له مطلق الحرية في اختيار الارتفاع المناسب له.

"مصراوي" يوضح ارتفاعات الطائرات في السماء خلال الرحلات الجوية.

ويؤكد خبراء الطيران المدني، أن طائرات الركاب تطير على ارتفاعات تصل من 31 ألف قدم إلى 42 ألف قدم، ويتم تحديد أقصى ارتفاع لكل نوع من الطائرات بناءً على عدة اعتبارات مثل وزن الطائرة وأداء المحركات وقدرة تحمل بدن الطائرة والمسافة التي سوف تقطعها الطائرة ما بين طيران داخلي لمسافات صغيرة أو طيران دولي تستغرق الرحلة أكثر من 3 ساعات ، كما يختلف أقصى ارتفاع مسموح به من طائرة إلى أخرى.

وتابع الخبراء جميع الطائرات لها حدود قصوى للارتفاع تكون محدده مسبقاً، وتسمى بـ "سقف الخدمة" وهو أعلى ارتفاع يمكن أن تصل إليه الطائرة ، وبالنسبة لمعظم الطائرات التجارية الحديثة هذا السقف يبلغ حوالي 42 ألف قدم ، ويعتمد أقصى ارتفاع للطائرة على أداء المحركات بحيث تعمل بكفاءة وبصورة طبيعية دون أن يتأثر أداءها .

وأشار الخبراء إلي أن في الطائرات الكبيرة "عريضة البدن" يبلغ أقصى ارتفاع ممكن أن تصل له حوالي 43 ألف قدم (12500 متر)، وعلى سبيل المثال في طائرة إيرباص طراز A380 الأكبر في العالم حاليا وذات الأربع محركات، يبلغ أعلى ارتفاع لها 43100 قدم وهو طراز غير موجود في الأسطول المصري، أما طائرة ايرباص طراز A350 يبلغ سقف الخدمة لها 41100 قدم وليست موجود في مصر ، وطائرة بوينج دريملاينر 787 يبلغ 41450 قدم وهي ضمن أسطول شركة مصر للطيران.

وأضاف خبراء الطيران في الطائرات الأصغر حجماً مثل طائرة بوينج 737 ماكس (أحدث نسخة من طائرة بوينج 737) وغير موجود في الاسطول المصري ، يمكن أن تصل لارتفاع 41000 قدم، أما الطراز الكلاسيكي من هذه الطائرة يمكن ان يصل لارتفاع 37000 قدم وهو موجود في اسطول شركة مصر للطيران، بينما سلسلة طائرات ايرباص A320 يتراوح اقصى ارتفاع لها ما بين 39100 قدم الى 39800 قدم ، وهي موجودة في اسطول مصر للطيران.