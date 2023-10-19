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BBC

"الزراعة" تواصل طرح السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة

09:00 ص الخميس 19 أكتوبر 2023

الدكتور حسن الفولي مدير هيئة الإصلاح الزراعي

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أ ش أ:

أكد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الدكتور حسن الفولي أن الهيئة تقوم ببيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بالمحافظات، حيث قامت مديرية الإصلاح الزراعي في أسيوط بتسيير منافذ متحركة في بعض ميادين وشوارع المحافظة محملة بالخضروات والبيض والفواكه بأسعار مخفضة تصل إلى 30% في مختلف السلع.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاربة الغلاء، وتنفيذا لمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الفولي إن مديرية الزراعة في محافظة البحيرة شاركت في معرض السلع الغذائية في إيتاي البارود.. مشيرا إلى استمرار ضخ السلع الغذائية لخفض الاسعار ومنع استغلال التجار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

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Asha

سوق مصراوى

الدكتور حسن الفولي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي السلع الغذائية أسيوط الرئيس عبدالفتاح السيسي محاربة الغلاء الدكتور مصطفى مدبولي

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