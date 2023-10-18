"الوفد" يعلن دعمه للقيادة السياسية في رفض تهجير الفلسطينيين حفاظًا على الأمن القومي

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن حزب الوفد، تنظيم صحفيو وأعضاء من الحزب وقفة رمزية تضامنًا مع الإخوة الفلسطينين، ضد تهجيرهم والمجازر التي ارتكبت في حقهم.

وكشف حزب الوفد، برئاسة الدكتور عبد السند يمامه، دعمه وتأييده لقرار القيادة السياسية بالتصدي لتهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء؛ حفاظًا علي الأمن القومي المصري، الذي هو خطا أحمر لن نقبل المساس به بأي حال.

وأكد حزب الوفد، أن جموع المصريين مع القيادة السياسية في قرارها، وعلى استعداد للنزول بالملايين لدعم جهود الدولة في منع تهجير أهالي قطاع غزة، والتصدي لمخطط تصفية القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري، فالجميع لن يقبل العبث بأمن واستقرار هذا الوطن أو التنازل عن شبر واحد من أرض سيناء التي بذل الشعب المصري من دمه وروحه من أجل استعادتها من أيدي الاحتلال الغاشم.

وتابع الوفد، أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر المشترك مع المستشار الألماني، كانت رسالة واضحة للعالم أن مصر لن تتزعزع عن موقفها، كما أنه وضع وضع العالم كله أمام مسئولياته بضرورة إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، ووقف الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها سكان غزة علي أيدي الاحتلال الإسرائيلي علي مدار ١٠ أيام متتالية.

وشدد الحزب، بكافة أعضائه وهيئاته التنظيمية علي وقوفه خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية في جميع القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الملف، وفقا لمقتضيات الأمن القومي.