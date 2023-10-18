عضو بالغرفة السياحية يكشف أعداد المعتمرين المتوقعين بنهاية الموسم
كتب- محمد أبو بكر:
قال باسل السيسي، عضو الغرفة السياحية، إن أسعار برامج العمرة الاقتصادية في الوقت الحالي تصل إلى 23 ألف جنيهًا، وتختلف باختلاف البرنامج، وأن أعداد المعتمرين وصلت حتى الآن إلى 100 ألف معتمر ومعتمرة.
وأضاف "السيسي" لـ "مصراوي"، أن أعداد المُعتمرين كبيرة بالوقت الحالي، وتخطت الـ 100 ألف معتمر، وتصل بنهاية الموسم إلى ما يقرب من 500 ألف مُعتمر.
وأشار عضو الغرفة السياحية، إلى أن أسعار برامج العمرة من المرجح أن تظل ثابتة خلال الفترة القادمة، لأنها تشمل الخدمات المُقدمة إلى المعتمر؛ للعمل على راحته خلال تأديته مناسك العمرة.
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