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"القومي للمرأة" يعلن الحداد 3 أيام على شهداء غزة

10:51 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

المجلس القومي للمرأة

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كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة، الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتى ذلك تنفيذًا لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حالة الحداد العام اليوم في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة 3 أيام.

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المجلس القومي للمرأة الحداد 3 أيام شهداء غزة الأهلي المعمداني بقطاع غزة الشعب الفلسطيني الشقيق طوفان الأقصى

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