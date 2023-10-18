إعلان

BBC

القابضة للمطارات تتسلم جائزة البيئة والتنمية المستدامة في السنغال

09:51 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

جائزة البيئة والتنمية المستدامة على مستوي قارة إفر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبيد:

تسلمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، جائزة البيئة والتنمية المستدامة على مستوي قارة إفريقيا، والتي فاز بها مطار القاهرة الدولي في فئة المطارات كبيرة الحجم.

وقام إيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات لقارة أفريقيا بتسليم الجائزة للملاح خالد الألفي مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وتم الإعلان الرسمي وتسليم الجائزة في حفل العشاء الذي اقيم علي هامش الدورة الـ ٧٠ لاجتماعات المجلس الدولي للمطارت والجمعية العمومية رقم ٣٢ ، والذي يقام في مدينة داكار بالسنغال في الفترة من ١٤ وحتي ٢٠ أكتوبر الجاري، والذي تشارك فيه الشركة القابضة حيث أن مصر عضو منتخب في مجلس إدارة الأقليم الأفريقي للمطارات والذي يضم ١٥ عضوا يمثلون مطارات أفريقيا.

PHOTO-2023-10-18-18-26-37 (1)

سوق مصراوى

القابضة للمطارات جائزة البيئة والتنمية المستدامة اجتماعات المجلس الدولي للمطارت مدينة داكار بالسنغال

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"الساعات القادمة خطيرة".. القطاع الصحي في غزة على وشك "الكارثة" (تقرير مدعوم بالأرقام)