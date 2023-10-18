القابضة للمطارات تتسلم جائزة البيئة والتنمية المستدامة في السنغال
كتب- محمد عبيد:
تسلمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، جائزة البيئة والتنمية المستدامة على مستوي قارة إفريقيا، والتي فاز بها مطار القاهرة الدولي في فئة المطارات كبيرة الحجم.
وقام إيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات لقارة أفريقيا بتسليم الجائزة للملاح خالد الألفي مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
وتم الإعلان الرسمي وتسليم الجائزة في حفل العشاء الذي اقيم علي هامش الدورة الـ ٧٠ لاجتماعات المجلس الدولي للمطارت والجمعية العمومية رقم ٣٢ ، والذي يقام في مدينة داكار بالسنغال في الفترة من ١٤ وحتي ٢٠ أكتوبر الجاري، والذي تشارك فيه الشركة القابضة حيث أن مصر عضو منتخب في مجلس إدارة الأقليم الأفريقي للمطارات والذي يضم ١٥ عضوا يمثلون مطارات أفريقيا.
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