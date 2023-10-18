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BBC

بـ 13 ألف جنيه.."عضو السياحة" يكشف لمصراوي حقيقة رحلات عمرة "الترانزيت"

09:47 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة

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كتب- محمد أبو بكر:

قال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، إنه لا يوجد ما يسمي بـ "عمرة الترانزيت"، أو تنظيم رحلات للعمرة تحت هذا المسمى.

أضاف "السيسي"، لمصراوي، أن الترانزيت يُعني وجود مسافر رحلته بالطيران تضطره للنزول إلى إحدي مدن المملكة، ثم يسافر بعدها إلى الوجهة التي سيذهب إليها، ويكون من حقه القيام بعمرة أثناء تواجده بالمملكة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الالتفاف حول كلمة "ترانزيت" وتنظيم رحلات تحت هذا المسمى مخالف قانونًا، ويُحاسب عليه من يقوم بذلك، سواء شركة طيران، أو شركة سياحة، أو من يروج له.

وأشار إلى أن، هذه العمرة تُخالف الضوابط والقواعد التي نظمتها البوابة المصرية للعمرة، وتُعد نوع من الالتفاف ومخالفة القانون قائلًا: "يجب أن تتحرك الدولة ممثلة في وزارة السياحة تجاه شركات الطيران أو السياحة التي تقوم بتنفيذها أو الإعلان عنها"، فهي تعرض للمسائلة القانونية.

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