حزب مستقبل وطن يدعم ويؤيد رفض مصر لتهجير الفلسطينيين قسريًا

(مصراوي):

أكد حزب مستقبل وطن دعمه، وتأييده للموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية، مشيدًا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، التي تعبر عن الموقف المصري الواضح والحاسم للقضية الفلسطينية.

وأوضح الحزب، في بيان اليوم الأربعاء، تأييده بشأن موقف مصر وقيادتها السياسية ورفضها التام لأية مساعد لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية عسكريا.

ولفت إلى تأييده لموقف مصر بشأن الوقف الفوري للتصعيد العسكري من الجانب الإسرائيلي غير المبرر في قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين المدنيين والتحذير من تداعياته ومخاطره الجسيمة.

وأشار إلى تأييده للموقف المصري بشأن سرعة فتح المسارات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد الحزب استجابته السريعة - بكل قياداته وكوادره وأعضاءه في شتى أنحاء الجمهورية - لمشاعر المصريين في مساندة الأشقاء الفلسطينيين وتأييد الرئيس تأييدا مطلقا، فيما أكد عليه من أن الأراضي المصرية والقضية الفلسطينية هي بمثابة خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منها بأي حال من الأحوال.