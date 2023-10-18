برلماني يطالب الدول العربية باستخدام سلاح البترول لكسر حصار غزة

كتب- نشأت علي:

طالب النائب علاء عبدالنبي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الدول العربية لاستخدام سلاح البترول للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وانحيازها الواضح لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وقال عبدالنبي، إن حالة الحصار التي فرضتها قوات الاحتلال الاسرائيلي تستوجب من الدول العربية خاصة المصدرة للنفط ، بضرورة اتخاذ قرار بمنع مد إسرائيل، وحلفائها بالبترول خاصة أنه هو السلاح الاقوي للضغط علي تلك الدول وذلك ى غرار ماحدث أثناء حرب أكتوبر المجيدة 1973.

وأكد البرلماني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بطل قومي أظهر بطولة حقيقية بتصديه، للمخطط الصهيوني الأمريكي، بتطبيق صفقة القرن التي ارادت قوة الاحتلال من خلالها تهجير الفلسطينين إلى سيناء، قائلا : الرئيس السيسي قضى على احلام اليقظة الإسرائيلية ووقف حجر عثرة أمامها في تطبيق صفقة القرن.

وشدد علي رفضه التهجير مؤكدا أن مصر تؤكد للعالم بأن أرضنا التي روتها دماء الشهداء من قبل لن تكون مجال للمساومه وإجهاض للقضية العادلة للشعب الفلسطيني ،واننا خلف قيادتنا السياسية وخلف جيشنا العظيم ، كل الدعم للقيادة السياسية.. وخالص العزاء للشهداء في غزة.

واضاف بأنه علي اسرائيل ان تتعلم الدرس جيداً وعلي الشعب الإسرائيلي ألذي نعم بالامان لخمسين عام أن لاينزلق خلف بطولات وادعاءات زائفه من حكومته .