حدث في 8 ساعات| السيسي يُعلن الحداد على شهداء غزة.. وطبيب مستشفى المعمداني يكشف حصيلة الشهداء

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان الرئيس السيسي الحداد على أرواح مستشفى المعمداني لمدة ثلاثة أيام، والقاهرة الإخبارية تكشف عن مسئولية إسرائيل عن قصف مستشفى المعمداني في غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يعلن الحداد العام على أرواح ضحايا مستشفى المعمداني

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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طبيب مؤتمر مستشفى المعمداني يكشف لمصراوي حصيلة الشهداء

كشف الدكتور يوسف أبوالريش، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية والذي عقد مؤتمرا صحفيا مساء أمس، وسط شهداء مستشفى المعمداني، الحصيلة النهائية للجريمة الإسرائيلية.

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قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة المدنية

صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء؛ للتكليف للعمل بمستشفيات القوات المسلحة بالصفة المدنية.

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ندعم فلسطين.. النص الكامل لتصريحات السيسي في لقاءه مع المستشار الألماني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتز.

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سفير فلسطين: نرفض تهجيرنا إلى مصر.. وفتح معبر رفح لتلقي المساعدات فقط

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، إن الحكومة الإسرائيلية لا تحاكم اليهودي رغم قتلهم الفلسطينيين، مضيفًا: كل المستوطنين الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين تحت مرأى ومسمع من العالم، لا يتم توقيفهم أو معاقبتهم.

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أعضاء التحالف الوطني في مصر يؤدون صلاة الغائب عند بوابة معبر رفح

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" فيديو يظهر أعضاء من التحالف الوطني وهم يصلون صلاة الظهر ثم صلاة الغائب على ضحايا العدوان على غزة.

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السيسي يحذر.. ردود فعل عالمية واسعة على كلمة الرئيس- تفاصيل

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا مع المستشار الألماني أولاف شولتس؛ بعد مباحثات جمعت بين الزعيمَين بشأن المشهد المتوتر في الشرق الأوسط.

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مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حدادا على ضحايا فلسطين

قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق تنكيس أعلام مجلس الشيوخ من أعلى مقر المجلس - اليوم الأربعاء - حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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وزارة الثقافة تُعلن تعليق جميع أنشطتها حدادًا على أرواح ضحايا غزة

أعلنت وزارة الثقافة، تعليق كافة أنشطتها، لمدة 3 أيام حدادًا على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، وضحايا قصف "المستشفى الأهلي المعمداني" بقطاع غزة.

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شيخ الأزهر: الدفاع عن الأرض والعرض حق وأمانة.. وإقامة كيان على زور من التاريخ باطل

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الدفاع عن الأرض والعرض حق وأمانة والاستشهاد في سبيل الله حق وأمانة، وإقامة كيان على زور من التاريخ باطل وخيانة، وقصف المدنيين الآمنين باطل وخيانة، وسكوت المؤسسات المعنية باطل وخيانة، ناقلا صادق دعوات الأزهر الشريف وإمامه الأكبر إلى الشعب الفلسطيني الصامد الذي يتمسك بأرضه، ويقف بكل بسالة وبطولة في وجه الآلة الإسرائيلية المتغطرسة، وتأكيده أن استهداف المدنيين وقصف المؤسسات جريمة حرب مكتملة الأركان، ووصمة عار يسجلها التاريخ بأحرف من خزي على جبين الإسرائيليين.

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مدبولي: الرئيس السيسي يحرص على السيادة الوطنية ويرفض تصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تقف صفا واحدا خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه الشديد على السيادة الوطنية وإحلال السلام العادل .. قائلا "إننا نرفض وبحسم أية محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.

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رئيس مجلس النواب: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تسقط بالتقادم

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم، الأربعاء، في أعمال المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، والمُنعقد في العاصمة العراقية بغداد.

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مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل مسؤولة عن قصف مستشفى المعمداني في غزة

قالت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية" إن إسرائيل مسؤولة عن قصف مستشفى المعمداني في غزة وتتحمل سقوط مئات الشهداء والمصابين.

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"غزة غزة رمز العزة".. هتافات مظاهرة طلابية أمام جامعة القاهرة دعما لفلسطين

انطلقت مظاهرة من أمام كلية الزراعة ميدان الجيزة وصولا إلى بوابات جامعة القاهرة ميدان النهضة بمشاركة المئات من الطلاب دعما للقضية الفلسطينية.

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وزارة العمل: 6361 فرصة عمل في 45 شركة خاصة داخل 12 محافظة

أعلنت وزارة العمل تلقيها طلبات من 45 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة؛ لشغل 6361 وظيفة خالية بعدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر الجاري.

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شعارات وصور للشهداء.. وقفة تضامنية للشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين

نظمت نقابة الصحفيين وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة استهداف مستشفى المعمداني.

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رئيس الشيوخ: إسرائيل قتلت أطفال غزة مثلما حدث في مدرسة بحر البقر

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ، إنه يتابع بكل أسى وألم، الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، ذلك الاعتداء الوحشي الغير مبرر، والذي يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

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بالصور.. متضامنون يحرقون علم إسرائيل أمام نقابة الصحفيين

أحرق متضامنون مع القضية الفلسطينية العلم الإسرائيلي في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة الصحفيين اليوم لدعم الشعب الفلسطيني أمام العدوان الغاشم الإسرائيلي والذي استهدف أمس مستشفى المعمداني بغزة.

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