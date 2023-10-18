الفنان يحيي الفخراني: السيسي أسكت الألسنة التي كانت تعترض على تسليح الجيش المصري

كتب- نشأت علي:

أشاد الفنان يحيى الفخراني، عضو مجلس الشيوخ، بما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في شأن الاستعداد للدفاع عن الأمن القومي المصري.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق.

وقال: الرئيس السيسي أسكت ألسنة الأصوات التي كانت تعترض على تسليح الجيش في أوقات سابقة، مؤكدًا أن كلمة الرئيس أثلجت صدري اليوم، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك قوة لردع العدو حولنا.

وأشار "الفخراني"، إلى أن المصري الأرض والعرض لديه متساويان، ولا يمكن التفريط فيهما، مستشهدًا بأغنية "عواد باع أرضه"، موضحًا أن عواد تعرض للمعايرة بسبب بيع الأرض.

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حكمته وقوته وبعد نظره في تسليح الجيش طالما حولنا أعداء وطامعين، قائلا: يجب أن يشعر من حولنا بقوتنا وقدرتنا.