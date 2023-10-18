أبوشقه: أفعال إسرائيل تستوجب المحاكمة أمام الجنائيه الدولية

كتب- نشأت علي:

قال المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الجرائم التي تقوم بها القوات الإسرائيلية الغاشمه تتنافى تمامًا مع ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وعلى اتفاقية جنيف.

وشدد أبوشقه في كلمته في الجلسه الطارئة التي دعي إليها مجلس الشيوخ مساء اليوم، أنه على المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن تقوم بواجبها وإلا فلا لزوم لها وأن محاولة اغتصاب الأراضي بالقوة هي جريمة مكتملة الأركان.

واعلن أبوشقة تاييده للرئيس السيسي في كل مايتخذة من قول أو فعل أو إجراءات للمحافظه على الأراضي المصرية والحقوق الفلسطينية.

وتابع أبوشقة بأن مصر وشعبها وقيادتها وجيشها لا تبغي إلا السلام مع المحاذير التي استوضحها الرئيس السيسي في أن عمليات التهجير القسري مرفوضة وأن حدود مصر خط أحمر لا تهاون فيه وضرورة أن نكون أمام حل عادل للقضية الفلسطينية.