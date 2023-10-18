صباحي ودومة والبلشي يشاركون وقفة نقابة الصحفيين التضامنية مع الشعب الفلسطيني

كتب- محمد أبو بكر:

شارك حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، والناشط السياسي الذي تم الإفراج عنه مؤخرًا أحمد دومة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، خلال الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة الصحفيين، لدعم القضية الفلسطينية.

ونظّمت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، وقفة تضامنية على سُلم النقابة، دعمًا للقضية الفلسطينية، وتنديدًا بجرائم الاحتلال الصهيوني، خاصة بعد مذبحة مستشفى الأهلي المعمداني أمس.

وطالب الصحفيون بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، ووقف استقبال سياح إسرائيليين، وردد المحتجون هتافات: “فلسطين عربية ضد أنف الصهيونية”، و"يافلسطين يافلسطين إحنا معاكي ليوم الدين"، و"ألف تحية ياحماس المقاومة دول إخواتنا ودول أهالينا"، و"الشعب يريد إسقاط كامب ديفيد".