وكيلة مجلس الشيوخ للإحتلال: أرض وأمن مصر خط أحمر وما دونه الأرواح والدم

كتب- نشأت علي:

قالت فيبي فوزي وكيله مجلس الشيوخ، إن ما يجري على أرض غزة من عدوان وحشي يكاد لا يكون له نظير في تاريخ الحروب الحديثة، إذ يمارس جيش ذو آلة حربية وترسانة مدججة بأحدث الأسلحة وأكثرها بشاعة، يمارس عدوانه على شعب أعزل إلا من إيمانه بقضيته وحقه في استرداد أرضه السليبة والقدس الشريف والأقصى المدنس من قبل قوات الاحتلال والحكومة المتطرفة.

وقالت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أحسن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أكد في كل ما قام به من مشارورات وإجراءات منذ بدء التصعيد على ضرورة الانصياع للحق والاستماع لصوت العقل، وإشارته الدائمة إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية باعتباره المسار الأوحد لمواجهة العنف في المنطقة و إقرار السلام و الإستقرار.

وأضافت، لقد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التشديد على أمن مصر القومي باعتباره خطاً أحمر لا يجوز السماح بالتهاون في شأنه، وهو الأمر الذي أوضحه الرئيس من قبل في أكثر من مناسبة، فنحن نؤمن تماماً بالحق الفلسطيني وبعدالة القضية ونبذل عن طيب خاطر الغالي و النفيس من الأرواح و الدماء انتصارا للأشقاء في فلسطين، في كل ما خضناه من حروب منذ العام 1948.

وتابعت: "ولكننا في الوقت نفسه نقف صفا واحدًا خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حتمية الدفاع عن كل ذرة من تراب الوطن وعدم المساس بأمن مصر"، مؤكدين على فساد الطرح الإسرائيلي بإيجاد وطن بديل للأشقاء في سيناء، بعد طردهم من أرضهم، بل إنني أُذكِر من في نفوسهم غرض بان هذا الطرح كان أحد أهم الأسباب التي ثار الشعب من أجلها في وجه جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة، عندما آنس منها تهاونا في هذا الشأن، و تعاوناً مع العدو في تمرير طرحه بجعل سيناء وطناً بديلاً للفلسطينيين، فكانت الثلاثين من يونيو الثورة التي أطاحت بنظام الإخوان العميل و ستطيح بأي قوة تظن أنها قادرة على سلب مصر شبراً من أرضها التي ارتوت بدماء اعز شبابها.

وأشارت إلى انني من منبرنا نناشد العالم الحر أن يعي جيدًا ابعاد القضية الفلسطينية وأن يدرك أن المقاومة الفلسطينية المشروعة هي أبعد ما يكون عن تصنيف الإرهاب، كما أناشد وسائل الاعلام الدولية أن تتقصى حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني و أن تنقل الصورة بعدل و حيادية و أن لا تنصاع وراء الدعاية الصهيونية التي تحول الضحية إلى جان و تصنع من التاريخ الإسرائيلي في الظلم و العدوان و الانتهاك تاريخاً من المظلومية.

وشددت على أن ملايين المصريين الذين نمثلهم كنواب على أهبة الاستعداد لتلبية نداء رئيس الجمهورية إذا شاء ذلك، بالاحتشاد والتظاهر تعبيرًا عن رفضهم التام للتنازل عن شبر من أرض مصر أو أمنها القومي، وقد تابعنا اليوم إرهاصات ذلك في المحافظات والجامعات بمشاركة الأحزاب والمجتمع المدني، تمامًا مثلما يؤيدون الحق الفلسطيني وقضية الشعب الشقيق العادلة.

واختتمت كلمتها: نقولها مدوية من مجلسنا هذا أن ارض مصر وحق مصر وأمن مصر خط أحمر دونه الأرواح والدماء".