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حسام الخولي: ما يحدث في فلسطين إبادة جماعية

07:37 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

حسام الخولي

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كتب- نشأت علي:

قال حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، إن ما يحدث في فلسطين إبادة جماعية، مؤكدًا أنه لم يكن يتخيل أحد أن يصل الأمر إلى هذا الحد.

وأشار في كلمته خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تدعيات الأزمة الفلسطينية، إلى أن الرئيس السيسي كان واضحا في كلمته أمام الشعب اليوم.

وأكد أن الرئيس السيسي تحدث مع الشعب بصراحة، وخرج بالحديث من الغرف المغلقة أمام الجميع، لافتا إلى أن القضية الفلسطينة لن يتم حلها إلا بحل عادل.

وأشار إلى أن أكثر من 100 مليون مصري يتوافقون على الأمن القومي المصري، قائلا: سنرى فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

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