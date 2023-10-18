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BBC

بدء الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ

07:01 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت على:

بدأت قبل قليل الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

يأتي ذلك عقب أن أعلن رئيس المجلس، الدعوة لجلسة طارئة اليوم، في ضوء المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي: نحن دولة ذات سيادة وحرصت خلال السنوات الماضية على أن يكون هذا المسار مسارا استراتيجيا وأن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية ومصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية مشيرا إلى أنه ما يحدث في غزة هو دعوة لدفع السكان المدنيين ودخولهم إلى مصر.

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مجلس الشيوخ جلسة طارئة لمجلس الشيوخ الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

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