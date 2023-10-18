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BBC

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بإعلان حالة الحداد بجميع أنحاء البلاد

06:36 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 479 لسنة 2023 إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة.

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