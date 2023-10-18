شعارات وصور للشهداء.. وقفة تضامنية للشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين
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كتب- إسلام لطفي:
تصوير- إسلام فاروق:
نظمت نقابة الصحفيين وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة استهداف مستشفى المعمداني.
وردد المشاركون في الوقفة التضامنية: الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، و"بعد غزة عاوزين سيناء"، والشعب يريد إسقاط كامب ديفيد"، و" خليتونا في نص هدومنا"، و"تسقط تسقط كامب ديفيد".
وحمل العديد من المشاركين لافتات دون عليها عبارات دعم لصمود الشعب الفلسطيني من بينها:" من الشعب طلع القرار لازم نكسر الحصار"، و" ولا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، و"احرق في العلم الصهيوني دول ظلموني ودول قتلوني".
كما رفع المشاركون لافتات لصور شهداء القصف الإسرائيلي الأيام الماضية، وأخري للخراب الذى لحق بقطاع غزة من تدمير".
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