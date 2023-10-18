نرفض تهجير أهالي غزة.. هاني العتال: إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية

كتب- مصراوي:

قال هاني العتال، أمين أمانة الإعلام بحزب حماة الوطن، إنه يرفض بشدة ما تنتهجه إسرائيل من أعمال تتنافى مع مبادئ الإنسانية، وتتعارض مع كل المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأضاف العتال، في بيان له اليوم الأربعاء: ما شهده قطاع غزة من اعتداء إسرائيلي سافر على مستشفى المعمداني وراح ضحيته أكثر من ألف شهيد من النساء والأطفال والشيوخ، جريمة حرب مكتملة الأركان.

وشدد أمين أمانة الإعلام بحزب حماة الوطن على ضرورة أن تكون هناك وقفة دولية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية في حق أبناء الشعب الفلسطيني، محذرًا من استمرار دائرة الصراع على جميع دول العالم.

وأشار أمين الإعلام بحزب حماة الوطن إلى أن الشعب المصري يؤيد ويساند موقف القيادة السياسية الرافض للمخططات الإسرائيلية في تهجير أهالي قطاع غزة.

وأوضح العتال أن التهجير القسري للسكان من منازلهم في قطاع غزة يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مطالبًا بتحرك دولي لاحتواء الأزمة.

وأكد أمين أمانة الإعلام بحزب حماة الوطن أن دعوة مصر لعقد قمة دولية؛ لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية، فرصة على الطريق الصحيح لإنهاء الصراع ووقف نزيف الدماء، وتجنيب العالم عواقب غير محمودة.