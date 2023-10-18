"غزة غزة رمز العزة".. هتافات مظاهرة طلابية أمام جامعة القاهرة دعما لفلسطين
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كتب- عمر كامل:
انطلقت مظاهرة من أمام كلية الزراعة ميدان الجيزة وصولا إلى بوابات جامعة القاهرة ميدان النهضة بمشاركة المئات من الطلاب دعما للقضية الفلسطينية.
وردد الطلاب المظاهرون هتافات "واحد اتنين الجيش العربي فين" "غزة غزة رمز العزة" "قول ما تخافي أمريكا لازم تمشي".
ورفع الطلاب أعلام فلسطين وعشرات من الصور المطبوعة لضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية منذ بدء عملية طوفان الأقصى.
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