تفويض.. جلستان طارئتان لـ"النواب" و"الشيوخ" بسبب حرب إسرائيل على غزة

كتب- سامح سيد:

دعا مجلسا الشيوخ والنواب إلى جلستَين طارئتَين على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مستشفى المعمداني بغزة .

كانت تصاعدت حدة العمليات الإسرائيلية في غزة عقب عملية حماس "طوفان الأقصى"، وأعقبها استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين والأطفال .

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان لها اليوم الأربعاء، وعدد من أعضائها النواب، أن الهدف من الجلسة الطارئة هو تأييد موقف الدولة المصرية، واصطفافهم خلف القيادة السياسية، وتفويضهم لها في كل الإجراءات والتدابير؛ لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الأمن القومي المصري والعربي.

وأكد عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أنه سيتخذ موقفًا يطالب فيه القيادة السياسية بضرورة العمل على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والدعوة إلى تفعيل لجنة القدس والعمل العربي المشترك لمواجهة الإجرام الصهيوني مع المساندة الكاملة للقيادة السياسية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد النائب مصطفى بكري، لـ"مصراوي"، أن الدعوة إلى جلسة طارئة لمواجهة التحديات والمخاطر والاعتداءات من العدو الصهيوني وارتكابه جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، ومساندة القيادة السياسية وتفويضها لمواجهة هذه المخاطر .

وكان مجلسا النواب والشيوخ دعا، وفقًا للائحة، إلى جلسة طارئة على خلفية التطورات الأخيرة في قطاع غزة والاعتداءات السافرة لقوات الاحتلال .

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي إن ما يحدث في غزة هو محاولة لدفع السكان واللجوء إلى مصر؛ نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، على أن يكون هذا المسار استراتيجيًّا وداعمًا لدول أخرى للانضمام إليه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، اليوم الأربعاء، أنه إذا كانت هناك فكرة للتهجير في إسرائيل، فتوجد صحراء النقب في إسرائيل، حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة؛ لكن نقلها إلى مصر أمر خطير، ستتحول سيناء إلى قاعدة لعمليات ضد إسرائيل، ويبقى السلام كله بيتلاشى في إطار فكرة.

وتابع السيسي: الرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضهم ببعض، وإذا استدعى الأمر إني أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض الفكرة، سترون ملايين من المصريين.. باقول الكلام عشان شايفين إن فيه حصار مطبق؛ الهدف في النهاية نقل الفلسطينيين.