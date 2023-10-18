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محافظة القاهرة تنكس الأعلام حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني

03:57 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

محافظة القاهرة تنكس الأعلام حدادا على ضحايا الشعب

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كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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