رسالة شديدة اللهجة للشركات المسؤولة.. وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة العبور
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب- محمد عبدالناصر:
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بمدينة العبور، بطاقة مليون م3 يومياً، والتى تُعد من أكبر محطات المياه بالمدن الجديدة، والمأخذ المغذى لها على ترعة الإسماعيلية، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس جهاز المدينة.
وبحسب بيان، شدد الجزار، على ضرورة متابعة وتقييم أداء الشركات المسئولة عن أعمال تشغيل وصيانة محطة تنقية مياه الشرب والمأخذ المغذى لها، من أجل ضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، طبقاً للمواصفات العالمية المعمول بها في هذا المجال.
ووجه رسالة شديدة اللهجة للشركات المسئولة عن التشغيل والصيانة، ويمنحهم مهلة أسبوع لقياس معدلات تحسين الأداء، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتجول وزير الإسكان لتفقد مكونات المحطة المختلفة، ومتابعة سير العمل بها، والاطمئنان على آلية السحب الدورى للعينات من المأخذ والمحطة والشبكات، وفحصها بالمعمل المركزى للمحطة، للتأكد من جودة المياه المنتجة.
كما استمع إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز مدينة العبور، ومسئولى المحطة، عن موقف تشغيل المحطة والتى تغذى مدينة العبور، بجانب مدن (القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - بدر - النهضة - السلام).
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 16 جنيها.. أفضل مراوح لعام 2023 بالتقسيط حتى 60 شهراتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة كهربائية في 2023 بأقل من 400 جنيهتفاصيل
-
وداعاً لفاتورة الكهرباء الباهظة.. أفضل مصابيح ليد لتوفير الطاقةتفاصيل
-
أفضل طريقة للحصول على أسنان بيضاء بأقل تكلفةتفاصيل
فيديو قد يعجبك: