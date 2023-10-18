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العمل: لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية تجتمع في المنيا لمناقشة معوقات سير العمل

03:42 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

وزارة العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة المنيا، نظمت اجتماعا للجنة الأمانة الفنية للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، برئاسة محمد صلاح مدير المديرية، لمناقشة المعوقات والمشكلات التى تواجه المنشآت بالمحافظة فى تطبيقها للإشترطات؛ لعرضها على اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام المحافظة، في إطار سعي المديرية لتفعيل دورة أجهزة السلامة في الحفاظ على المنشآت من المخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة، تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل.

وأوضح محمد صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، وفق بيان الوزارة الأربعاء، أنه شارك في الاجتماع الدكتورة ماجدة صلاح، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بديوان المديرية، والدكتورة حنان طه، ممثلا عن مديرية الصحة بالمنيا، والمهندسة نجوى ناصف، ممثلاً عن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية بأسيوط، والنقيب طارق، ممثلا عن إدارة الحماية المدنية، والمهندسة شذا ماشي ممثلا عن شئون البيئة، والمهندس عبدالله خفاجى ، باحث أول بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

وأكد صلاح، حرص المديرية على تطوير آليات العمل في الأجهزة التابعة لها لتحقيق افضل مستوى أداء ممكن ، وتنفيذ خطة شاملة للتفتيش والمتابعة للمنشآت فى قطاعات العمل المختلفة والتأكد من تطبيقها اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مع تكثيف ندوات التوعية والتثقيف داخل المنشآت؛ لنشر ثقافة السلامة بين العاملين؛ للحماية من مخاطر بيئات العمل المختلفة فى ظل الجمهورية الجديدة.

سوق مصراوى

وزارة العمل سير العمل محافظة المنيا محمد صلاح

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