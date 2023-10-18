نقابة أطباء مصر تطالب بمحاكمة دولية لجرائم الاحتلال في غزة

كتب - أحمد جمعة:

أعادت النقابة العامة لأطباء مصر، إدانتها واستنكارها لجرائم الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، على خلفية قصف المستشفى الأهلي المعمداني، والذي تسبب في استشهاد وإصابة ما يزيد عن 500 شخص فلسطيني حتى الآن.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال تمادت في خرق جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي جعلت المستشفيات المدنية وممتلكاتها وأفرادها تحت الحماية في جميع الظروف، مشددة على أن جريمة القصف للمستشفى الأهلي المعمداني بغزة هي جريمة ضد الإنسانية ويجب محاكمة جميع المتورطين فيها.

وأكدت نقابة أطباء مصر أن دورها لا ولن يقف عند إصدار بيانات الشجب، فإنها ستبذل كل الجهود العملية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم الطبي اللازم للشعب الفلسطيني، كون نقابة الأطباء جزء لا يتجزأ من مصر التي تضع قضية فلسطين في أولويات اهتماماتها.

وتقدمت نقابة الأطباء بالعزاء إلى أسر الشهداء الفلسطينيين وتدعو الله بالشفاء للمصابين، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط لإجراء محاكمة دولية للمتورطين في جرائم الحرب التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.