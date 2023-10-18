عبد السند يمامة: نرفض تهجير الفلسطينيين.. وندعم قرارات السيسي للحفاظ على الأمن القومي

قال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنه يدعم ويساند تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه المستشار الألماني اليوم الأربعاء؛ والتي أكد فيها رفضَ مصر تصفيةَ القضية الفلسطينية، وأن استمرار العمليات العسكرية في غزة يهدد بتوسيع رقعة الصراع .

وأضاف رئيس حزب الوفد، في بيان له اليوم: نفوض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي المصري، والشعب المصري لا يمكن أن يتنازل أو يفرط عن حبة رمال واحدة من أرضه، كما أن الشعب المصري يرفض مخطط التهجير القسري الذي وضعه الكيان الصهيوني .

وأشاد رئيس حزب الوفد بموقف مصر الثابت والواضح ورفضها عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن ما أدلى به الرئيس السيسي من تصريحات يعبر عن الجماهير المصرية ونبض الشعب المصري .

وأضاف يمامة أن الشعب المصري يقف كله صفًّا واحدًا خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس السيسي ولا محل للمزايدة.

ولفت يمامة إلى أن إسرائيل تريد أن تنتفع من الحدث الحالي للحصول على المزيد من المنافع السياسية، وتخطو خطوة نحو تصفية القضية الفلسطينية، متابعًا: "لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين.. وذلك هو الضمان الوحيد لضمان السلام في الشرق الأوسط".

وشدد المرشح الرئاسي على أن القضية الفلسطينية هي قضية إيمانية وعقيدة ثابتة بالنسبة إلى المسلمين؛ فتلك القضية ليست قضية سياسية، لافتًا إلى استعداد بيت الأمة للنزول إلى الشارع للتعبير عن رفضه التام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ورفض اتخاذ وطن بديل لهم .

وقرر المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، تعليق أعمال حملته الانتخابية لمدة ٣ أيام؛ حدادًا على أرواح شهداء غزة.